Dodon incepe luni vizita la Moscova. El se va intalni cu Putin, cu Patriarhul rus, cu seful Gazprom si cu sahistul Karpov

In capitala Rusiei, Igor Dodon va avea intrevederi cu mai multe oficialitati ruse, inclusiv cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Noul presedinte pro-rus de la Chisinau a declarat anterior ca restabilirea relatiilor cu Rusia este una din prioritatile mandatului sau.Pe langa intrevederea cu presedintele rus Vladimir Putin, el are planificate intrevederi cu presedintele Camerei Superioare a Parlamentului rus - Consiliul Federatiei, Valentina Matvienco, vicepremierul Dmitri Rogozin, cu ministrul de Externe Serghei Lavrov, precum si cu Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril.De asemenea, Igor Dodon va depune o coroana de flori la "mormantul ostasului necunoscut", va avea intalniri cu studentii si profesorii de la Institutul de Stat pentru Relatii Internationale din Moscova, precum si cu cetatenii moldoveni aflati la munca in Rusia.Igor Dodon mai anunta ca se va intalni la Moscova cu bunii sai prieteni, dupa cum i-a etichetat pe Facebook, pe seful Sberbank, Gherman Gref, presedintele Gazprom, Alexei Miller, si cu ex-campionul mondial la sah, Anatoli Karpov.Este prima vizita oficiala a presedintelui Republicii Moldova in Federatia Rusa din ultimii 9 ani.