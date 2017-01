Opt miliardari detin o avere cat jumatate dintre saracii lumii. Oxfam: S-a marit diferenta intre bogati si saraci la nivel mondial

Raportul Oxfam coincide cu debutul Forumului Economic Mondial de la Davos, care se va desfasura in cursul aceste saptamani.Marcu Littlewood, specialist la Institutul de Afaceri Economice, a declarat ca Oxfam ar trebui sa se concentreze mai mult pe modalitatile de stimulare a cresterii economice, dar pare sa se preocupe "in mod ciudat de cei bogati", a adaugat directorul institutiei.Ben Southwood, director de cercetare la Institutul Adam Smith, a declarat ca importanta este nu averea bogatilor, ci faptul ca nivelul de trai al celor saraci a crecut de la an la an.1. Bill Gates (SUA): co-fondatorul Microsoft (75 miliarde de dolari)2. Amancio Ortega (Spania): fondatorul Zara (67 miliarde de dolari)3. Warren Buffett (SUA): detinatorul fondului de investitii Berkshire Hathaway (60 miliarde de dolari)4. Carlos Slim Helu (Mexic): proprietar Carso Grup (50 miliarde de dolari)5. Jeff Bezos (SUA): fondator si director executiv Amazon (4,2 miliarde de dolari)6. Mark Zuckerberg (SUA): co-fondator Facebook (44,6 miliarde de dolari )7. Larry Ellison (SUA): co-fondator Oracle (43,6 miliarde de dolari)8. Michael Bloomberg (SUA): proprietarul Bloomberg (40 miliarde de dolari)