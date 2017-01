Omanul anunta ca primeste 10 detinuti de la Guantanamo Bay

Ministerul de Externe din Oman a facut anuntul luni dimineata. Departamentul Apararii din SUA nu a comentat informatia.Omanul a precizat ca a acceptat detinutii la cererea lui Obama, dar nu a precizat identitatile celor 10.Saptamana trecuta, autoritatile americane au anuntat ca 19 dintre ultimii 55 de detinuti de la Guantanamo au primit autorizatie pentru eliberare si ar putea fi pusi in libertate in ultimele zile ale presedintiei lui Obama.Donald Trump a declarat in cursul campaniei ca vrea sa tina centrul de detentie de la Guantanamo deschis si sa il "umple cu niste tipi rai".