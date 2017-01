Inalt oficial rus despre propunerea lui Trump privind sanctiunile: Ridicarea lor nu merita concesii de securitate

Konstantin Kosachev, presedintele comisiei de politica externa a camerei superioare a parlamentului rus a spus ca ridicarea sanctiunilor nu merita concesii de securitate, potrivit RIA Novosti, citata de Reuters."Consideram ca sanctiunile sunt o mostenire stupida a echipei ce pleaca de la Casa Alba ce trebuie trimise in istorie impreuna cu ei", a spus el.Presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, afirma, intr-un interviu acordat cotidianului The Times, ca ia in calcul ridicarea unor sanctiuni impuse Rusiei in cazul unui acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, privind reducerea armamentului nuclear, relateaza Reuters.Donald Trump a sugerat weekendul trecut, intr-un interviu pentru The Wall Street Journal, ca ar fi deschis in ceea ce priveste ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei. Trump a spus ca sanctiunile vor fi mentinute "cel putin pentru o perioada de timp", dar, in cazul in care Rusia va ajuta Statele Unite in domenii esentiale, precum lupta impotriva extremistilor jihadisti, atunci sanctiunile ar putea fi ridicate.