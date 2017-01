R. Moldova: Liberalii s-au dus la Dodon cu versuri din Eminescu: Prea facurati neamul nostru de rusine si ocara / Replica presedintiei: Apucati-va de lucru, ca o sa mergeti la groapa de gunoi la alegeri

Astfel, la presedintie, un actor ce interpreta rolul lui Mihai Eminescu a recitat versuri din "Scrisoarea a III-a", semnata de marele poet."Prea v-ati aratat arama, sfasiind aceasta tara,Prea facurati neamul nostru de rusine si ocara,Prea v-ati batut joc de limba, de strabuni si obicei,Ca sa nu s-arate-odata ce sunteti - niste misei!"Presedintele Igor Dodon nu a iesit in fata reprezentantilor Partidului Liberal, insa purtatorul de cuvant al acestuia, care a ascultat mesajul, a venit cu un comentariu."Apucati-va de lucru, oameni buni, ca o sa mergeti la groapa de gunoi la urmatoarele alegeri", le-a spus Ion Ceban in replica reprezentantilor PL.La final, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a incercat sa-i puna in gat purtatorului de cuvant al presedintelui, Ion Ceban, o panglica tricolora, insa acesta s-a impotrivit. -