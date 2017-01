Parlamentarii turci au votat o noua Constitutie care ii sporeste puterile presedintelui Erdogan

Criticii sustin ca documentul ii sporeste puterile presedintelui Erdogan. Dar, presedintele spune ca sistemul modificat seamana cu cele din Franta si SUA.Noua constitutie ii va permite presedintelui sa numeasca si sa demita ministri si va desfiinta postul de prim-ministru, pentru prima data in istoria Turciei. In schimb va exista cel putin un vicepresedinte.Dezbaterile asupra modificarilor constitutiei au fost incinse. Saptamana trecuta a izbucnit un conflict in Parlament dupa ce reprezentanti ai AKP s-au ciocnit violent cu membrii Partidului Republican al Poporului (CHP), atunci cand un deputat a incercat sa filmeze o sesiune de vot in timpul unei dezbateri.CHP, cel mai mare partid de opozitie, se opune modificarilor. Partidul Democrat Popular pro-kurd (HDP) a boicotat votul.Turcia a fost in stare de urgenta, de la lovitura de stat a esuat in luna iulie. Autoritatile au prelungit-o, dupa o serie de atacuri asupra tarii, inclusiv atentatul dintr-un club de noapte din Istanbul, de Anul Nou.Amendamentele constitutionale vor permite presedintelui sa declare mai usor situatia de urgenta.Erdogan, in varsta de 62 de ani, a venit la putere in 2002, un an dupa formarea Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP) . El a fost 11 ani prim-ministru al Turciei inainte de a deveni, in 2014, primul presedinte ales direct al tarii.