Donald Trump: Merkel a facut "o greseala catastrofala" privind migrantii

"Eu cred ca ea a comis o eroare absolut catastrofala acceptandu-i pe toti acesti ilegali", a declarat Trump.El a mai spus ca Merkel a fost de departe cel mai important lider din Europa si ca Uniunea Europeana a devenit un vehicul pentru Germania.Trump a dat detalii cu privire la obiectivele sale de politica externa in interviuri pentru publicatii britanice si germane.El a declarat pentru Times si Bild ca prioritatea lui a fost de a crea acorduri comerciale mai echitabile pentru SUA si de a avea frontiere puternice.El a spus ca SUA va tsabui sa-si regleze relatiile comerciale cu restul lumii, in special cu China. Administratia sa va pune accent pe ar comertul inteligent, mai degraba decat comertul liber, a adaugat Trump.Interviul a fost realizat pentru Times de catre Michael Gove, care a jucat un rol-cheie in campania de iesirea a Marii Britanii din UE, subiect care are, de asemenea, o coloana intreaga in ziar.