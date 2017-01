Donald Trump declara ca va ridica sanctiunile impuse Rusiei daca Moscova accepta reducerea armamentului nuclear

"Ei au sanctiuni pentru Rusia. Sa vedem daca putem face unele intelegeri bune cu Rusia", spune Trump in interviu.Viitorul lider de la Casa Alba a criticat, totusi, Moscova pentru interventia in razboiul civil sirian, numind-o "un lucru foarte rau" si vorbind despre "o situatie umanitara teribila".Donald Trump a sugerat weekendul trecut, intr-un interviu pentru The Wall Street Journal, ca ar fi deschis in ceea ce priveste ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei. Trump a spus ca sanctiunile vor fi mentinute "cel putin pentru o perioada de timp", dar, in cazul in care Rusia va ajuta Statele Unite in domenii esentiale, precum lupta impotriva extremistilor jihadisti, atunci sanctiunile ar putea fi ridicate.Inca din campania electorala, Donald Trump nu a facut un secret din dorinta sa de a influenta diplomatia americana, pe care o considera ostila Moscovei, sa se apropie de Vladimir Putin.Donald Trump va preliua oficial mandatul de presedinte al Statelor Unite pe data de 20 ianuarie.