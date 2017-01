Donald Trump: NATO este depasita, dar este inca foarte importanta pentru mine

"Toti au luat foc cand am spus ca NATO a fost depasita. A fost depasita pentru ca nu ne-a aparat de teroristi. Toti au luat foc timp de doua zile. Apoi au inceput sa spuna ca Trump are dreptate", afirma presedintele ales al Statelor Unite.Trump a reiterat ca, in opinia sa, multi membri NATO nu platesc in mod echitabil in cadrul Aliantei: "Cred ca este foarte nedrept pentru Statele Unite", a subliniat el.Donald Trump a afirmat, inca din campania electorala, ca ar trebui ca statele membre NATO sa plateasca echitabil pentru bugetul Aliantei, sustinut in prezent, in mare parte, de Statele Unite.