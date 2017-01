Cel putin 30 de detinuti ucisi in Brazilia, in urma unei revolte dintr-o inchisoare

Membrii unei bande de droguri au inceput conflictul prin invadarea unui pavilion din inchisoarea Alcacuz, unde se odihneau rivalii. Potrivit sursei, care a preferat sa ramana anonima, numarul de decese ar putea "creste usor".Politia a inconjurat inchisoarea in timpul noptii, dar a asteptat pana a doua zi la pranz pentru a intra in cladire, din cauza celulelor deschise si a detinutilor inarmati. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spitale aflate in apropiere de inchisoarea Alcacuz, a mai adaugat sursa.Duminica, ministrul Justitiei, Alexandre de Moraes, a promis sa extinda sprijinul financiar si pentru securitate, in vederea prevenirii altor revolte din inchisori.