Conferinta la Paris, cu scopul de a-i trimite lui Donald Trump un avertisment in ceea ce priveste conflictul israeliano-palestinian 

Acest demers a avut loc dupa ce palestinienii si-au exprimat ingrijorarea in ceea ce priveste aprobarea programului israelian controversat de catre consilierii lui Trump si dorinta de a muta ambasada SUA la Ierusalim.Liderul palestinian, Mahmoud Abbas, a avertizat ca o astfel de miscare simbolica ar putea deraia procesul de pace.Criticii au sustinut ca aceasta conferinta, a doua organizata de francezi in mai putin de un an, nu are sens, din moment ce nici Abbas si nici prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, nu au fost prezenti.In ciuda obiectiilor israeliene si a dezaprobarii echipei lui Donald Trump, secretarul american de stat, John Kerry, a participat.Marea Britanie a declarat ca exista rezerve cu privire la rezultatul unei conferinte ce vizeaza pacea in Orientul Mijlociu si a declarat ca aceasta a riscat "pozitii de intarire", potrivit Reuters."Avem rezerve speciale cu privire la o conferinta internationala menita sa promoveze pacea intre parti, care nu le implica - intr-adevar, are loc impotriva vointei israelienilor - si care are loc cu doar cateva zile inainte de trecerea la un nou presedinte american atunci cand SUA va fi garantul ultim al oricarui acord", arata o declaratie."Exista, prin urmare, riscuri ca aceasta conferinta sa intareasca pozitiile intr-un moment in care ar trebui promovate conditiile de pace".Marea Britanie a avut statut de observator in cadrul conferintei. Aceasta nu a sustinut comunicatul final dat de cele 70 de tari, care au reafirmat ca numai "doua state" ar putea rezolva conflictul israeliano-palestinian si a avertizat ca nu vor recunoaste nicio masura unilaterala, care ar putea avea idei preconcepute in ceea ce priveste negocierile.