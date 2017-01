Directorul CIA il avertizeaza pe Trump "sa aiba grija" ce declaratii va face ca presedinte si "sa fie atent" la Rusia: Spontaneitatea nu protejeaza interesele de securitate nationala

"Spontaneitatea nu este ceva care ne protejeaza interesele de securitate nationala si, prin urmare, atunci cand el vorbeste sau reactioneaza, asigurati-va ca intelege ca implicatiile si impactul asupra Statelor Unite ar putea fi profunde. Aici este vorba mai mult decat despre domnul Trump, este vorba despre Statele Unite ale Americii" a declarat John Brennan.Saptamana trecuta, Donald Trump a acuzat serviciile de informatii americane pentru scurgerea in presa a unui raport neverificat despre materiale compromitatoare pe care Rusia le-ar avea despre el. Intr-un mesaj pe Twitter, miliardarul a acuzat aceste servicii de practici care aduc aminte de "Germania nazista"."Ceea ce mi se pare revoltator este punerea semnului de egalitate intre comunitatea de informatii din SUA si Germania nazista. Consider acest lucru o mare ofensa", a adaugat John Brennan.Donald Trump urmeaza sa fie investit in functia de presedinte al Statelor Unite vineri, 20 ianuarie.