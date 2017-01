Alerta falsa cu bomba la bordul unui avion Eurowings. Aeronava a aterizat de urgenta in Kuweit

"Avionul a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul international din Kuweit ca urmare unor suspiciuni privind prezenta unei bombe la bord (...). Investigatii preliminare sunt in curs pentru a determina daca la bordul avionului se afla explozibili", se arata intr-o declaratie publicata de agentia de informatii KUNA.Un purtator de cuvant al Lufthansa, companie din care face parte Eurowings, a confirmat ca aeronava a efectuat o aterizare de urgenta in Kuweit, dupa ce plecase din Salalah (Oman). El a precizat ca nu au fost descoperite indicii ale existentei unui dispozitiv explozibil la bordul avionului.La bordul avionului se aflau 287 de pasageri si 10 membri ai echipajului. Reprezentantul Lufthansa a precizat ca pasagerii vor fi adusi in Germania, din Kuweit.