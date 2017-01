Theresa May va anunta saptamana viitoare planul pentru Brexit. The Telegraph: Premierul va semnala ca este pregatit sa scoata tara din piata unica

Marea Britanie trebuie sa fie pregatita sa paraseasca piata unica europeana si sa obtina noi acorduri de schimburi comerciale in intreaga lume.

Marea Britanie trebuie sa isi recastige controlul asupra propriilor granite, chiar daca asta inseamna pierderea accesului la piata unica.

Marea Britanie nu va mai trebui sa se supuna, dupa Brexit, deciziilor Curtii Europene de Justitie.

Tara trebuie sa se uneasca dupa "diviziunea" provocata de referendum, renuntand la termenii "Leaver" si "Remainer".

In cel mai important discurs sustinut de la preluarea mandatului, premierul britanic va sfida criticii, indicand ca este deschisa la o rupere totatala de UE, sustine The Telegraph.Interventia, stabilita in urma presiunii imense a publicului de a dezvalui planurile administratiei in privinta Brexitului, este menita sa reasigure cetatenii britanici si sa prezinte ce vrea sa obtina din discutiile cu UE.May ar urma sa atinga urmatoarele puncte in discursul sau:The Telegraph scrie ca draftul discurdului este pazit de biroul premierului si ca nu a fost inca distribuit membrilor cabinetului. Cu toate acestea, surse familiarizate cu startegia premierului au declarat pentru publicatia britanica ca May va sustine multe dintre solicitarile euroscepticilor.