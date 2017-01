Donald Trump vrea sa se intalneasca cu Vladimir Putin in cadrul unu summit desfasurat in Islanda

Donald Trump vrea sa reincalzeasca relatiile cu Kremlinul, scrie publicatia, citand surse britanice la curent cu acest dosar. Intalnirea cu presedintele rus ar putea avea loc in Islanda, tara asociata cu dezghetarea relatiile dintre SUA si Uniunea Sovietica, prin intermediul summitului desfasurat la Reykyavik in 1986 intre Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov.Trump va incepe sa lucreze la un acord pentru limitarea armelor nucleare, potrivit Sunday Times.Moscova este deschisa unui summit intre Trump si Putin, mai scrie cotidianul, citand surse anonime.La randul sau, guvernul islandez a declarat ca nu este la curent cu un astfel de proiect, insa ca ar fi gata sa gazduiasca o intalnire care sa permita ameliorarea relatiilor intre Washington si Moscova."Guvernul islandez nu a primit o cerere in acest sens", a declarat ministrul de Externe islandez Gudlaugur Thor Thordarson