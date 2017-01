Operatiune antiterorista la Bruxelles: Trei persoane arestate in Molenbeek

Anchetatorii au efectuat patru perchezitii in cartierul Molenbeek si nu au descoperit nici arme, nici explozibili, dar au arestat trei persoane care urmeaza sa fie interogate, a informat purtatoarea de cuvant a Parchetului din Bruxelles, Ine Van Wymeersch, citata de Belga.Purtatoarea de cuvant a refuzat sa ofere mai multe detalii despre persoanele arestate, dar a precizat ca Parchetul va anunta duminica daca cei trei suspecti raman in arest.Mai multi jihadisti care au luat parte la atentatele de la Paris, la 13 noiembrie 2015 (130 de morti), si de la Bruxelles, la 22 martie 2016 (32 de morti, ucisi de kamikaze la aeroport si la metrou), revendicate de gruparea Stat Islamic (SI), erau originari din Molenbeek.Dupa aceste atentate, autoritatile au intarit masurile de securitate si au inmultit operatiunile si descinderile politiei, pe masura ce inainteaza anchetele legate de evenimentele respective.Belga scrie ca descinderile la Molenbeek au avut loc tarziu in cursul serii, cu politisti inarmati care au inchis perimetrul in timpul operatiunii.