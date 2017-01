Manifestantii anti-Trump lanseaza, cu un mars pentru drepturile civile, o saptamana de proteste inaintea investirii noului presedinte

Scandand "fara dreptatenu va fi pace" cateva mii de protestatari, in frunte cu pastorul Al Sharpton au defilat de-a lungul National Mall catre Martin Luther King Jr. Memorial, la aproximativ 3 km de treptele Capitoliului, unde Trump va fi investit vineri in functia de presedinte.Inaintea marslui, organizatorii l-au denuntat pe Trump in fata manifestantilor care au infruntat burnita si temperaturile apropiate de limita inghetului pentru a-si arata sprijinut fata de drepturile minoritatilor si fata de legea asigurarilor de sanatate, simbol al presedintiei lui Barack Obama, pe care Trump a promis sa o doboare.Grupari pentru drepturile civile precum Asociatia Nationala pentru Avansul Persoanelor de Culoaree si Consiliul National din La Raza, precum si congressmeni democrati si-au anuntat prezenta la marsul de sambata.Insa marsul a inceput la cateva ore dupa ce Trumo l-a criticat pe congressmanul american John Lewis dupa ce democratul din Georgia si activist pentru drepturile civile a declarat ca nu il considera pe Trump un presedinte legitim.Lewis a declarat pentru NBC News intr-un interviu pentru emisiune "Meet the Press", ce va fi difuzata duminica, ca el considera ca presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale castigate de Trump ii pune in discutie legitimitatea.Circa 30 de grupuri, aproape in totalitate anti-Trump, au primit autorizatie de a protesta inainte, in timpul si dupa inaugurare. Mii de protestatari au jurat sa opreasca inaugurarea, inclusiv prin inchiderea punctelor de verificare de pe ruta paradei.