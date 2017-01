Trump il ataca pe democratul Lewis care a anuntat ca-i boicoteaza investirea

"Parlamentarul John Lewis ar face mai bine sa-si petreaca timpul ocupandiu-se de circumscriptia sa, care este intr-o situatie teribila si care se dezintegreaza (ca sa nu mai spun ca este infestata de crima) in loc sa se planga fals de rezultatele alegerilor. Vorbe, vorbe, vorbe - nu fapte si nici rezultate. Trist!", a scris Trump pe Twitter.Este pentru prima data cand Lewis nu va asista la o investire prezidentiala de cand a fost ales, in urma cu 30 de ani, in Camera Reprezentantilor pentru Georgia (sud-est).