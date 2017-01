Opt congressmeni americani anunta ca boicoteaza investirea lui Trump si citeaza amestecul Rusiei in alegeri

"Eu nu-l vad pe acest presedinte-ales ca pe un presedinte legitim", a declarat reprezentantul democrat John Lewis din Gerogia, un lider al miscarii pentru drepturi civile, in emisiunea NBC "Meet the Press", intr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica."Eu cred ca rusii au participat cu ajutarea ca acest om sa fie ales. Iar ei au ajutat la distrugerea candidaturii lui Hillary Clinton", a declarat Lewis, referindu-se la rapoarte ale serviciilor americane de informatii care acuza Rusia de interferenta in alegerile americane prin atacuri informatice si alte mijloace cu scopul de a-l ajuta pe Trump sa obtina victoria pe 8 noiembrie.Si alti congresemni au anuntat ca intentioneaza sa nu participe la ceremonia de investire a lui Trump.Intre ei se afla reprezentantii Raul Grijalva, Nydia Velazquez, Barbara Lee, Earl Blumenauer, Katherine Clark, Jared Huffman si Luis Gutierrez.Multi dintre ei au evocat "lipsa de respect" a lui Trump fata de femei, minoritati si straini intre motivele care i-au determinat sa boicoteze ceremonia de pe 20 ianuarie.