Un tren vopsit in culorile Serbiei si inscriptionat cu mesajul "Kosovo este sarb" a plecat de la Belgrad catre Kosovo. Pristina acuza o "provocare grava"

Belgradul a repus in functiune aceasta linie de cale ferata, la 18 ani de la sfarsitul conflictului din 1998-1999, spunand ca raspunde nevoilor locuitorilor din nordul Kosovo, o regiune invecinata Serbiei si populata in majoritate cu sarbi.Trenul, al carui interior este decorat cu icoane asemanatoare celor din manastirile ortodoxe sarbe din Kosovo, va permite locuitorilor din nordul acestui teritoriu sa "aiba o comunicare mai buna cu Serbia centrala", a declarat Marko Djuric, ministrul sarb responsabil pentru Kosovo, sambata dimineata, in statia centrala din Belgrad.Pristina a facut apel la Uniunea Europeana sa "opreasca acest tren ilegal". Pentru Kosovo, un convoi feroviar vopsit in culorile Serbiei reprezinta "o provocare grava" facuta de Belgrad.Kosovo, o fosta provincie sarba, si-a proclamat independenta in 2008, insa Belgradul nu o recunoaste si cauta sa-si mentina influenta in nordul tarii, unde traieste o importanta comunitate sarba.