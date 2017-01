Merkel il avertizeaza pe Trump impotriva tentatiei protectionismului: Sa nu uitam de criza din 2008 care a venit din SUA

"Convingerea mea profunda este ca exista mai multe beneficii (...) daca avansam impreuna decat atunci cand toata lumea isi rezolva pe cont propriu problemele, eu sunt cu adevart convinsa de asta, este o atitudine constanta" , a declarat Merkel intr-o conferinta de presa, dupa o intalnire a partidului sau conservator CDU desfasurata la Perl, in vestul Germaniei.Intrebata daca, in opinia sa, "tendintele protectioniste" ale presedintelui american Trump ar putea constitui o "amenintare", Merkel a reamintit exemplul crizei financiare din 2008, care "a venit din Statele Unite ale Americii"."Ca sef de stat si de guvern (din G20), am spus: < >", a reamintit cancelarul."Iar raspunsul pentru a depasi aceasta criza financiara nu a fost un raspuns bazat pe izolare, ci un raspuns care necesita cooperare, norme comune in reglementarea pietelor financiare; cred ca este o care a functionat si vom cauta in mod natural un dialog cu noul presedinte al SUA", Donald Trump, care va fi investit in 20 ianuarie.Donald Trump a amenintat ca va lua masuri protectioniste impotriva importurilor din China si din Mexic, iar un prim succes pentru el a venit odata cu decizia grupului de automobile Ford de a renunta la construirea unei noi fabrici in Mexic.