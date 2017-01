Agentia Moody's a schimbat ratingul de tara al Republicii Moldova de la Negativ B3 la Stabil

Premierul Republicii Moldova adauga ca "Ea este rezultatul direct al eforturilor pe care si noi la Guvern, si colegii de la Parlament, si toti cetatenii moldoveni le-au facut sa depasim o criza economica si una politica dificile. Este rezultatul indeplinirii, in 2016, a unei Foi de parcurs cu UE, a demararii unor reforme importante si a semnarii acordurilor cu FMI si Banca Mondiala. E un semnal incurajator pentru 2017. Imi doresc, totodata, ca, in viitor Moldova sa primeasca rating pozitiv de la fiecare concetatean, care va simti ca traieste mai bine, de la an la an, in aceasta tara."