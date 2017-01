Doi chinezi uiguri, arestati in legatura cu atentatul comis in noaptea de Revelion intr-un club din Istanbul

Cei doi suspecti au fost identificati ca Omar Asim si Abuliezi Abuduhamiti si au fost arestati si acuzati de "apartenenta la o organizatie terorista, achizitia de arme de foc fara autorizatie si complicitate la uciderea a 39 de persoane", a anuntat agentia turca de stiri Anadolu.Un martor ocular l-ar fi vazut pe Asim in compania presupusului atacator din club, a carui nationalitate nu a fost confirmata si care este in continuare cautat.Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat saptamana trecuta ca presupusul autor al atacului a fost identificat, fara a dezvalui insa numele si nationalitatea acestuia. El a precizat doar ca suspectul este, cel mai probabil, de origine uigura.Uigurii sunt turcofoni majoritar musulmani, care locuiesc in regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei, cunoscuta si ca "Turkestanul oriental".Cel putin 35 de oameni au fost arestati pana acum, fiind suspectati de legaturi cu atentatul din noaptea de Revelion.