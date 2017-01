Donald Trump ar putea ridica sanctiunile impuse Rusiei, daca Moscova "coopereaza in domenii esentiale"

Presedintele ales al Stalelor Unite a declarat, in interviu, ca va mentine "cel putin pentru o perioada de timp" sanctiunile pe care administratia Obama le-a impus Rusiei luna trecuta, in urma acuzatiilor potrivind un amestec al Rusiei in alegerile americane prin atacuri cibernetice.Trump a adaugat insa ca, in cazul in care Rusia va ajuta Statele Unite in domenii esentiale, precum lupta impotriva extremistilor jihadisti, atunci sanctiunile ar putea fi ridicate.Inca din campania electorala, Donald Trump nu a facut un secret din dorinta sa de a influenta diplomatia americana, pe care o considera ostila Moscovei, sa se apropie de Vladimir Putin.In interviul pentru Wall Street Journal, Trump mai spune ca se pregateste sa se intalneasca cu omologul sau rus, dupa preluarea mandatului de presedinte al Statelor Unite, pe data de 20 ianuarie.