Rusia a invitat la negocieri de pace privind Siria doar echipa lui Donald Trump, ocolindu-l pe Barack Obama

Departamentul de Stat american, aflat inca sub administratie democrata pana la investirea in functie a lui Donald Trump, pe 20 decembrie, a anuntat ca Statele Unite nu au fost invitate, formal, la aceste discutii care urmeaza sa aiba loc la Astana, in Kazahstan, si vor fi organizate de Moscova, Ankara si Teheran.Reprezentantii Departamentului de Stat au precizat insa ca vor consilia administratia Trump pe aceasta tema, daca va fi necesar.