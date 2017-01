Camera Reprezentantilor din SUA voteaza anularea asigurarilor de sanatate Obamacare

Senatul a adoptat o masura similara joi, reaminteste agentia de presa citata.

Obamacare este considerata cea mai importanta realizare a presedintiei lui Barack Obama. Republicanii au promis anularea sistemului extins de asigurari de sanatate, iar presedintele ales, Donald Trump, a insistat si el asupra acestui obiectiv in campania sa electorala.

Obamacare - adoptata in urma cu aproape sapte ani in ciuda opozitiei Partidului Republican - a extins asigurarile de sanatate asupra a circa 20 de milioane de americani care nu beneficiau anterior de astfel de posibilitati. In paralel, au crescut primele de asigurare si fransizele, iar unele companii mari de asigurari s-au retras din sistem.

Rezolutiile adoptate de Congres nu necesita aprobarea presedintelui, fiind incluse in procesul de redactare a bugetului, explica Reuters. Legislatia care abroga efectiv Obamacare va trebui insa votata de ambele camere ale legislativului si semnata de presedinte. La momentul respectiv, la Casa Alba nu se va mai afla Obama, ci succesorul sau, Trump, care a cerut Congresului sa actioneze rapid pentru inlocuirea legislatiei sustinute de adversarii din Partidul Democrat.

Intr-o postare pe Twitter, in stilul deja consacrat, Trump a salutat vineri evolutiile din Congres impotriva asa-numitei legi a asistentei medicale accesibile (Affordable Care Act), pe care a numit-o "Unaffordable", sugerand ca, dimpotriva, americanii nu isi pot permite astfel de cheltuieli.