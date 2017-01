Reuters: Bashar al-Assad, acuzat pentru prima oara de investigatorii internationali de folosirea armelor chimice (raport ONU/OIAC)

Investigatorii internationali afirma pentru prima data ca il suspecteaza pe presedintele Bashar al-Assad ca ar fi responsabil pentru folosirea armelor chimice in conflictul din Siria, se arata intr-un raport al ONU si OIAC (Organizatia pentru interzicerea Armelor Chime), vazut de Reuters, anunta agentia.



Agentia de presa informeaza ca a consultat in exclusivitate un raport al anchetatorilor international ai Natiunilor Unite si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), ale caror investigatii identificasera anterior doar unitati militare, fara a numi comandanti sau alte oficialitati. Este pentru prima data cand cele doua organizatii internationale prezinta o lista de persoane legate de mai multe atacuri cu bombe cu clor in Siria, in 2014-2015. Pe lista figureaza si presedintele al-Assad, si fratele mai mic al acestuia, Maher, ceea ce potrivit unei surse a Reuters ar arata ca ordinele de a folosi arme chimice in conflictul civil a venit de la varf.

Fratii al-Assad nu au comentat direct afirmatiile. O oficialitate guvernamentala de la Damasc a afirmat ca acuzatiile de atacuri cu arme chimice "nu au suport real".

Ancheta comuna ONU/OIAC cunoscuta ca Mecanismul Comun de Investigatie (Joint Investigative Mechanism - JIM) a fost efectuata de trei experti independenti, cu sprijinul unei echipe tehnice si administrative, pe baza unui mandat al Consiliului de Securitate al ONU. Lista de suspecti mentionata de Reuters nu a fost facuta publica, iar sefa JIM, Virginia Gamba, a negat existenta ei. "Nu este prevazuta in acest moment nicio identificare a unor indivizi", a transmis ea printr-un e-mail agentiei de presa citate.