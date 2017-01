Lockheed Martin este aproape de un acord pentru reducerea costurilor programului militar F-35 si promite 1.800 de noi locuri de munca

Hewson, intr-o discutie cu reporterii la Trump Tower, a adaugat ca Lockheed intentioneaza sa angajeze inca 1.8000 de oameni la uzina sa din Fort Worth, Texas, ceea ce va adauga "mii si mii de locuri de munca" in industria orizontala in SUA.Donald Trump a criticat in repetate randuri costurile legate de avionul F-35, cel mai costisitor program militar din istoria moderna a omenirii, cerand reducerea sa.