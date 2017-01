SUA: O femeie a murit dupa ce a fost infectata cu o superbacterie rezistenta la toate antibioticele

Pe aceasta femeie, care a murit in septembrie, au fost testate in zadar 26 de antibiotice diferite.Aceasta avea 70 de ani si a revenit recent in SUA dintr-o vizita in India potrivit CDC. Femeia fusese internata in mai multe randuri dupa ce a revenit in SUA ajungand la jumatatea lunii august in spitalul din Nevada.Dupa o saptamana, medicii au anuntat autoritatile ca niciun medicament nu poate opri raspandirea bacteriei."A fost testat tot ce e disponibil in SUA si nimic nu a fost eficient", a afirmat dr Alexander Kallen, unul dintre autorii raportului CDC, pentru Stat , un site de stiri medicale care a scris primul despre descoperirea superbacteriei.Mostra trimisa CDC continea New Delhi metallo-beta-lactamase (NDM), o enzima ce face bacteriile rezistente la o gama larga de antibiotice.O alta superbacterie a fost detectata anul trecut la patru pacienti din SUA. Aceasta era rezistenta chiar si la colistina, considerata in prezent drept ultima linie de aparare impotriva superbacteriilor.