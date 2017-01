Prima zi din ultimii doi ani fara nicio crima in El Salvador, una dintre cele mai violente tari din lume

Comisarul Howard Cotto din cadrul Politiei Civile Nationale a anuntat joi ca in ziua anterioara nu a fost raportata nicio crima in tara central americana afectata de luptele intre bande.Ultima data cand s-a inregistrat o zi fara nicio o crima a fost 22 ianuarie 2015, potrivit Associated Press. De asemenea, a mai fost o zi fara crima, in 2013 si alte doua zile cu un an inainte.Nivelul de criminalitate a crescut la 104 crime la 100.000 de locuitori in 2015, cea mai ridicata rata pentru tarile care nu sunt implicate intr-un razboi activ.Rata criminalitatii a scazut cu circa 20% in ultimul an, insa El Salvador ramane una dintre cele mai violente tari din lume, cu 81,2 crime per 100.000 locuitori.