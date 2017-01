Doua tinere din Franta si Belgia, retinute in Ungaria sub suspiciune de terorism

Politia precizeaza ca cele doua femei, o belgiana in varsta de 18 ani si o frantuzoaica de 19 ani, au fost arestate joi, in jurul orei 1:00 GMT, in timp ce incercau sa treaca granita in Serbia, la bordul unui autocar ce se deplasa de la Viena la Sofia.Autoritatile maghiare nu au prezentat mai multe detalii despre suspectele retinute.