Ajutor de 100 milioane euro de la Uniunea Europeana catre Republica Moldova, pentru incurajarea reformelor

"Astazi, Comisia Europeana a dat curs unei cereri din partea Republicii Moldova, propunand un program de asistenta macrofinanciara (AMF) in valoare de pana la 100 de milioane EUR. Asistenta propusa ar urma sa ajute aceasta tara sa faca fata nevoilor sale in materie de finantare pe termen scurt" - anunta Comisia Europeana, in comunicatul transmis vineri.Pana la 40 de milioane EUR din AMF ar urma sa fie furnizate sub forma de granturi si pana la 60 de milioane EUR - sub forma de imprumuturi pe termen mediu acordate in conditii favorabile de finantare.Noua asistenta ar urma sa fie platita in trei transe in 2017 si 2018, cu anumite conditii." - a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.La randul sau, Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene, s-a declarat convins ca finantarea europeana va incuraja Republica Moldova in realizarea unor "reforme vitale".", a spus pentru vicepresedintele CE pentru moneda euro si dialog social, comisar responsabil si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital.Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova "e" - mai considera exeutivul Uniunii Europene.Pentru a intra in vigoare si a permite efectuarea platilor, asistenta financiara propusa de UE trebuie sa fie adoptata de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene (ministri ai statelor membre UE).Banii de la UE ar urma sa insoteasca noul program al Fondului Monetar International (FMI) pentru Republica Moldova, aprobat la 7 noiembrie 2016.In special, AMF ar urma sa ajute Republica Moldova sa isi acopere o parte din nevoile de finantare externa in urmatorii doi ani. Aceasta operatiune ar contribui, prin urmare, la reducerea vulnerabilitatilor economiei legate de balanta de plati pe termen scurt si de situatia bugetara.Aceste conditii de politica ar urma sa abordeze unele dintre deficientele fundamentale ale economiei Republicii Moldova si ale sistemului de guvernanta economica, in special in sectorul bancar.Acest demers ar urma sa se infaptuiasca in stransa coordonare cu programele de ajustare si de reforma convenite de Republica Moldova cu FMI si cu Banca Mondiala, fiind corelate indeaproape si cu reformele convenite in contextul operatiunilor de sprijin bugetar ale UE si al acordului de liber schimb aprofundat si cuprinzator - mai arata Comisia Europeana.Asistenta macrofinanciara este un instrument exceptional al UE de raspuns in caz de criza de care dispun tarile partenere din vecinatatea UE. El este complementar asistentei oferite de FMI. Imprumuturile AMF sunt finantate prin imprumuturi realizate de UE pe pietele de capital. Fondurile sunt apoi date cu imprumut, in conditii financiare similare, tarilor beneficiare. Granturile AMF provin de la bugetul UE.Asistenta AMF este menita sa completeze un nou program, care a fost aprobat de Consiliul de administratie al FMI la 7 noiembrie 2016 si asupra caruia Republica Moldova si Fondul Monetar International (FMI) au ajuns la un acord.O asistenta macrofinanciara anterioara acordata Republicii Moldova, in valoare de 90 de milioane EUR, integral sub forma de granturi, a fost pusa in aplicare cu succes in perioada 2010-2012.