Julian Assange ar accepta sa fie extradat in SUA daca Barack Obama il gratiaza pe Chelsea Manning, una dintre sursele WikiLeaks

"Daca Obama il gratiaza pe Manning, Assange accepta extradarea spre Statele Unite in ciuda anti-constitutionalitatii flagrante" a departamentului american al Justitiei, a scris Wikileaks pe Twitter.Julian Assange este refugiat in ambasada Ecuadorului din Londra din iunie 2012 pentru a evita o extradare in Suedia, unde este acuzat de viol.In varsta de 45 de ani, Julian Assange, care este de nationalitate australiana, se teme ca Suedia il va extrada in SUA, unde va trebui sa raspunda pentru publicarea de catre Wikileaks a sute de mii de documente militare si diplomatice primite de la Chelsea Manning.Fostul militar, transsexual si care se numea inainte Bradley Manning, a fost condamnat in august 2013 pentru transmiterea documentelor catre WikiLeaks.Simpatizantii sai spera ca va fi gratiat de Barack Obama inainte de a-i preda puterea lui Donald Trump, dar Casa Alba a anuntat deja ca exclude o astfel de masura.Chelsea Manning a incercat sa se sinucida de doua ori.