Presedintele Ciprului vorbeste de "speranta" in ceea ce priveste reunificarea insulei, dar cere plecarea armatei turcesti, exclusa insa de Erdogan

"Am trasat o cale care creeaza sperante" in vederea unui acord, a spus el, la capatul a patru zile de discutii cu liderul cipriot-turc si cu ministrii grec, turc si britanic.Dar "pozitia noastra ramane (..) retragerea armatei turce", a adaugat el, referindu-se la cei 30.000 de soldati stationati in nordul insulei din 1974.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reactionat imediat afirmand ca este "in afara discutiei" o retragere a trupelor turce din Cipru.Armata turca a debarcat in 1974 pe coastele de nord ale insulei in urma unei lovituri de stat a cipriotilor greci care viza alipirea tarii la "Grecia coloneilor", miscare care a starnit o puternica ingrijorare in randul minoritatii cipriote turce.De atunci, Cipru, care are o populatie de un milion de locuitori, este divizat intre Republica Cipru (care are autoritate pe partea sudica a insulei), membra a Uniunii Europene din 2004, si Republica Turca a Ciprului de Nord (RTCN), recunoscuta doar de Ankara.