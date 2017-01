Donald Trump ii acuza pe oponentii politici, "atat democrati cat si republicani", ca au inventat acuzatiile impotriva sa

Coordonatorul serviciilor de informatii americane, James Clapper , a declarat miercuri ca materialele scurse in presa nu au venit de la agentiile de informatii americane si ca acestea nu au analizat daca informatia este de incredere sau nu.





"Se pare ca acuzatiile false impotriva mea au fost compilate de oponentii mei politici si de un spio ratat care se teme ca o sa fie dat in judecata¬", sustine presedintele ales american."Date complet false inventate de catre jogodii de agenti operativi, atat democrati cat si republicani - STIRI FALSE! Rusia spune ca nu exista nimic", spune Trump intr-unul dintre mesaje."Probabil scurs de ''Informatii' desi stiau ca nu exsiat dovezi, si nu vor exista", a mai spus Trump. New York Times a facut publice miercuri informatii din documentul secret de doua pagini furnizat de serviciile americane de informatii lui Barack Obama si Donald Trump. Documentul arata ce informatii compromitatoare despre Donald Trump ar fi in posesia Rusiei. Printre acestea, sustine New York Times, se numara si o imagini video cu noul presedinte american facand sex cu prostituate in Moscova in 2013.New York Times si Buzzfeed scriu ca informatiile din documentul secret nu au fost verificate de serviciile secrete americane. Ele provin de la diverse surse ruse si au fost stranse de un fost ofiter britanic de informatii, care le-a transmis serviciilor americane.