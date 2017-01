Germania: Wolfgang Schauble crede ca BCE ar trebui sa isi reduca masurile de sustinere a economiei zonei euro din acest an

Avand in vedere revenirea pe crestere a preturilor de consum in zona euro, "ar fi probabil justificat ca BCE sa inceapa sa incerce din acest an sa iasa" din politica monetara ultra-acomodanta, a afirmat Schauble, intr-un interviu pentru Suddeutsche Zeitung.Aceasta sarcina va fi insa "dificil", arata acesta. Ministrul german nu si-a ascuns niciodata scepticismul fata de politica actuala a BCE, care incearca de doi ani sa stimuleze o economie in berna in zona zone euro si sa reporneasca inflatia.Dar dobanzile foarte reduse practicate de institutile, alaturi de rascumparari masive de datorii publice si private pe piete, alimenteaza de luni de zile furia germanilor care au depozite bancare si al caror randament se reduce tot mai mult.Iar recentul avans al preturilor de consum in Germania - 1,7% in decembrie - ar putea insemna acum o evaporare a unei parti a economiilor lor."Impartasesc aceste temeri. Ele vor creste si mai mult in acest an odata cu cresterea inflatiei", a subliniat Schauble.Ministrul de Finante a recunoscut insa ca "originea problemei nu este banca centrala, ci constructia zonei euro. Anumite tari membre nu fac ceea ce s-au angajat sa faca, in special in ceea ce priveste imbunatatirea competitivitatii".BCE, care are ca mandat asigurarea stabilitatii preturilor in zona euro, vizeaza o inflatie "apropiata dar sub 2%". In decembrie, preturile de consum au inregistrat in avans in zona euro, la 1,1% in cifre anualizate, dupa 0,6% in noiembrie.