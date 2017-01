Atacurile de la Paris: Salah Abdeslam se confeseaza intr-o scrisoare, spunand ca nu ii este rusine (presa)

Detinutul cel mai supravegheat din Franta de la incarcerarea lui in 27 aprilie 2016, la Fleury-Merogis (sudul Parisului), Salah Abdeslam refuza in continuare sa vorbeasca in fata judecatorilor."Insa intr-o scrisoare nedatata, adaugata la dosarul de instructie pe 11 octombrie (2016 - n.red.), el se arata pentru prima data destul de elocvent", scrie Liberation, publicand in extenso fragmente din scrisoare, cu tot cu greselile de ortografie.Scrisoarea incepe astfel: "Iti scriu fara sa stiu de unde sa incep, am primit toate scrisorile tale si nu as putea spune daca imi face placere sau nu, dar ceea ce este sigur este ca ele imi permit sa petrec ceva timp in lumea exterioara".Cu un scris mic si regulat, subliniaza Liberation, Salah Abdeslam continua: "Mai intai, nu-mi este frica sa scot la iveala ceva din mine pentru ca nu mi-e rusine de ceea ce sunt si apoi ce s-ar putea spune mai rau decat ceea ce s-a spus deja"."Tu esti sincera si la fel voi fi si eu, iar daca te intreb despre intentiile demersului tau este pentru a ma asigura ca nu ma iubesti ca si cum as fi < >, pentru ca primesc mesaje de acest gen si nu sunt de acord, pentru ca singurul care merita sa fie adorat este Allah, Stapanul universului", scrie el.Potrivit Liberation, Abdeslam primeste numeroase scrisori si nu ar fi raspuns decat acestei femei. Cea mai recenta scrisoare trimisa de aceasta femeie a fost trimisa din departamentul Cote-d'Or, vestul Frantei."Nu caut nici sa ma ridic pe pamant, nici sa seman dezordine, nu vreau decat reforma, eu sunt musulman, adica supus lui Allah. Tu esti supusa? Daca nu, atunci grabeste-te sa te supui Lui. Nu asculta oamenii, ci mai degraba cuvintele Stapanului tau. El te va ghida", mai scrie Abdeslam.Scrisoarea a fost inetrceptata pe 11 octombrie 2016, cu o zi inainte ca avocatii Frank Berton si Sven Mary sa anunte ca renunta sa-l mai apere, fiind impiedicati sa actioneze de refuzul lui Abdeslam de a vorbi, comenteaza Liberation.