Procuratura sud-coreeana va decide in urmatoarele zile daca cere arestarea sefului Samsung

CEO-ul, in varsta de 48 de ani, este suspect intr-un dosar de mita si declaratii mincinoase, si a fost audiat mai mult de 22 de ore inainte sa fie eliberat vineri dimineata.Lee Kyu-chul, purtatorul de cuvant al biroului procurorului special, a declarat intr-o informare de presa ca nua fost luata deocamdata o decizie finala in ceea ce priveste solicitarea unui mandat de arestare. Decizia poate fi luata pana duminica, a precizat el.Procuratura incearca sa determine daca plati in valoare de 30 de miliarde woni (25 milioane de dolari) facute catre fundatia Samsung si o afacere sustinuta de un om de incredere al presedintelui Park Geun-hee sunt legate de o decizie din 2015 luata de Serviciul National de Pensii care viza sustinerea unei fuzionari controvrsate a doi afiliati samsung Group.