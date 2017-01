Au fost anuntate proteste la ceremonia de investire in functie a lui Donald Trump, pe 20 ianuarie

Protestatarii vor incerca sa inchida 12 punce de control de securitate de la Capitol, in cazul in care Trump va depune juramantul pe 20 ianuarie."Vrem sa oprim inaugurarea. Vrem sa vedem o rebeliune care se dezvolta in acest oras si in intreaga tara", a declarat organizatorul, David Thurston, la o conferinta de presa.Grupul de protestatari are trei permise de protest si "promite alte surprize", a declarat purtatoarea de cuvant, Samantha Miller.