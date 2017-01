Mike Pompeo, propus pentru sefia CIA: Raportul despre atacurile cibernetice ale Rusiei e credibil

In cadrul audierii de confirmare din cadrul Senatului american, Pompeo a declarat ca el crede ca hackerii rusi au actionat la cererea liderilor de la Moscova.Viitorul sef al CIA a mai spus ca nu este de acord cu metodele de tortura folosite in trecut de catre agentia de spionaj americana la interogatorii, mai ales cele care sunt respinse de manualele de procedura militara, si ca nu ar incepe un astfel de program nici daca presedintele ales i-ar cere acest lucru.Mai mult, Pompeo a spus ca agentia este formata din profesionisti si ca a vazut angajati "care trec si prin foc", o afirmatie care il contrazice pe Trump, care a criticat agentia de mai multe ori. In opinia republicanului, CIA a fost influentata politic, contrazicandu-l astfel pe Michael Flynn, consilierul pentru probleme de securitate al lui Trump.Publicatia americana Politico scrie ca miza audierii lui Pompeo este ca el sa dovedeasca faptul ca poate aduce pacea intre Trump si agentia de spionaj americana.Pompeo, un congresman conservator care reprezinta statul Kansas, apare in fata Comisiei pentru Servicii din Senat la doar o zi dupa ce Trump a acuzat serviciile de informatii ca il trateaza in stil "nazist".Spre deosebire de Trump, Pompeo este un critic acerb al Rusiei, a etichetat drept inacceptabila anexarea Crimeii si a sustinut sanctiunile economice impuse Moscovei. Mai mult, a fost unul dintre sustinatorii desfasurarii de trupe ale NATO pe flancul estic.