SUA: Departamentul de Justitie a lansat o investigatie cu privire la ancheta FBI in serverul privat de e-mail al lui Hillary Clinton

Investigatia Inspectoratului General al DOJ se va concentra pe deciziile luate inainte de comunicarea publica a unor detalii din ancheta Clinton de catre directorul FBI, James Comey. De asemenea, anchetatorii vor incerca sa stabileasca daca aceste decizii s-au bazat pe "consideratii nepotrivite".Desi FBI a decis sa nu recomande acuzatii penale impotriva prezidentiabilei democrate, Comey a generat anumite suspiciuni care au diminuat increderea alegatorilor in Hillary Clinton. Directorul FBI a declarat public ca democrata a administrat intr-un mod impropriu serverul privat de e-mail.James Comey a anuntat de doua ori intr-un an deschiderea unor anchete in cazul serverului privat de e-mail, ambele fiind inschise fara formularea unor acuzatii impotriva lui Hillary Clinton.Directorul FBI a tinut in luna iulie o conferinta de presa, in care nu a recomandat inculparea lui Hillary Clinton. Totusi, Comey a explicat ca prezidentiabila democrata a dat dovada de neglijenta grava in administrarea serverului de e-mail utilizat la Departamentul de Stat.Cu doar doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale, directorul agentiei a anuntat redeschiderea ancheteo dupa descoperirea unor noi e-mailuri pe un dispozitiv al congresmanului Anthony Weiner. Acesta din urma era deja vizat de o ancheta pentru trimiterea de mesaje cu continut sexual explicit catre o adolescenta.James Comey a iesit cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale pentru a anunta ca e-mailurile descoperite nu sunt incriminatorii pentru Hillary Clinton.De regula, anchetatorii americani nu dezvaluie public asemenea informatii daca nu sunt siguri ca investigatia se va finaliza cu o inculpare.