Ministrul german de externe Steinmeier se declara perplex de faptul ca Trump se considera victima unor metode demne de Germania nazista

Presedintele-ales al SUA a atacat miercuri - in prima conferinta de presa pe care a sustinut-o de cand a fost ales - serviciile americane de informatii si presa si a denuntat "informatii false" despre eventuale legaturi secrete cu Moscova."Este scandalos, scandalos, ca agentiile de informatii sa permita (publicarea) unei informatii care s-a dovedit eronata si falsa", a spus el."Este genul de lucruri pe care le facea Germania nazista", a adaugat Trump.Seful diplomatiei germane s-a declarat "la fel de perplex" ca jurnalistii si a adaugat ca nu este in masura "sa interpreteze aceste declaratii", raspunzand unei intrebari care i-a fost adresata in marja unei intalniri cu seful diplomatiei egiptene, Sameh Shukri.Steinmeier si-a exprimat totodata regretul fata de faptul ca nu a fost in masura sa perceapa liniile mari ale viitoarei politici externe a Statelor Unite, in pofida faptului ca a "auzit cuvinte-cheie ca ordine mondiala, ordine economica, liber-schimb, sirieni si Orientul Mijlociu"."Fiecare presedinte trebuie sa-si gaseasca propriul stil si este ceea ce va face si presedintele Trump", a dat asigurari ministrul german de Externe."Eu nu cred ca, pe termen lung, se va multumi cu mesaje pe Twitter. Eu as fi incapabil sa exprim concepte de politica externa in 140 de caractere", a spus Steinmeier, referindu-se la pasiunea lui Trump fata de reteaua de socializare, pe care este urmat de 19,6 milioane de persoane.Frank-Walter Steinmeier a devenit in ultimele luni unul dintre cei mai duri critici ai lui Donald Trump, pe care l-a etichetat inainte de alegeri drept un "predicator al urii", iar victoria sa drept o perspectiva "infricosatoare" pentru lume.