SUA impun sanctiuni impotriva a 18 responsabili sirieni, pentru folosirea de arme chimice

"Folosirea de arme chimice de catre regimul sirian impotriva propriului popor este un act odios ce incalca practica stabilita de multa vreme in intreaga lume, de a nu se fabrica sau utiliza arme chimice", a declarat Adam J. Szubin, insarcinat cu lupta impotriva finantarii terorismului in cadrul Trezoreriei SUA.Lista, intocmita de Trezoreria americana, cuprinde ofiteri de rang inalt, precum si responsabili de la un centru de cercetare.Autoritatile americane s-au sprijinit pe un raport al Natiunilor Unite din octombrie 2016, care a concluzionat ca fortele siriene sunt responsabile de cel putin trei atacuri cu clor in 2014 si 2015, in orasele Tell Mannas, Qmenas si Sarmin din provincia Idleb, in nord-vestul Siriei.Aceste sanctiuni permit inghetarea eventualelor bunuri detinute in Statele Unite de catre persoanele vizate, precum si interzicerea accesului acestora pe teritoriul american.Casa Alba a facut totodata apel, joi, la "toate statele membre ONU si semnatare ale Conventiei privind interzicerea armelor chimice, inclusiv Rusia", sa adopte la randul lor sanctiuni impotriva oficialilor sirieni responsabili de atacuri chimice.