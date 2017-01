Aceasta declaratie are ca scop asigurarea republicanilor care sunt ingrijorati de vointa afisata de Donald Trump de a imbunatati relatiile ruso-americane.Viitorul sef al Pentagonului, sub rezerva confirmarii de catre Senat, a acuzat Chia ca "distruge increderea" in relatiile cu vecinii sai.In privinta Rusiei, generalul Mattis, supranumit "Mad Dog", a afisat o atitudine de fermitate.Fostul militar a precizat ca "sustine dorinta" lui Donald Trump de a relua dialogul, dar a subliniat in acelasi timp ca Rusia "a ales sa fie un rival strategic al Statelor Unite".Iar SUA "trebuie sa fie capabile sa se opuna" Moscovei si nsa "se apere daca interesele lor sunt amenintate", a explicat el, in raspunsurile scrise la intrebarile primite de la senatori.Generalul american a adus si un omagiu agentiilor americane de informatii, cu care presedintele ales a avut mai multe dispute."In toti anii mei de serviciu in armata, am avut o relatie stransa" cu agentiile de informatii, a explicat el, in fata senatorilor, si "am putut sa le evaluez eficienta uneori zilnic"."Am un foarte, foarte mare grad de incredere in comunitatea noastra de informatii", a subliniat el."Am asteptari foarte modeste in ceea ce-l priveste pe dl Putin (...) Sustin 100% articolul 5 al tratatului NATO", a precizat el.