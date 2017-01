Cancelarul Austriei, Christian Kern: Austriecii sa aiba prioritate la angajare in fata altor cetateni UE. Tarile est-europene exporta somaj

Imigrantii veniti din alte state UE trebuie sa poata fi opriti sa aiba acces la un loc de munca daca un austriac calificat a aplicat pentru aceeasi functie, a declarat cancelarul Christian Kern, liderul Partidului Social-Democrat din Austria (SPO, centru-stanga), potrivit Mediafax."Acest lucru inseamna ca doar daca nu va fi disponibil un somer in Austria un loc de munca poate fi dat fara restrictii unui imigrant", a adaugat Christian Kern, citat de site-ul de stiri Kurier.at si de EUObserver.Christian Kern a acuzat tarile est-europene ca "exporta somaj in Austria", indemnand companiile austriece sa acorde prioritate la angajare austriecilor.Cancelarul Austriei propune introducerea unui "mecanism de protectie pe piata muncii". "La nivelul Uniunii Europene, trebuie reintrodus un instrument pe piata muncii, in principal in sectoarele in care somajul este ridicat si unde sunt tensiuni", a subliniat Kern.Tratatele UE garanteaza libera circulatie a cetatenilor, bunurilor, capitalului, serviciilor si prevad drepturi egale, inclusiv la angajare, pentru cetatenii tuturor statelor membre.