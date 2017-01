Rudy Giuliani il va consilia pe Donald Trump in probleme de securitate cibernetica

Desi a recunoscut in urma cu o zi ca Rusia s-a aflat in spatele piratarii mailurilor partidului Democrat, viitorul presedinte a reafirmat ca atacuri cibernetice sunt derulate si de alte tari, in numeroase domenii in afara politicii.Donald Trump a promis ca in 90 de zile va publica un raport privind modalitatile de protectie in fata acestei amenintari.Comunicatul publicat joi de echipa sa de tranzitie este vag in ceea ce priveste responsabilitatile exacte ale lui Giuliani, 72 de ani, care a fost procuror federal al New Yorkului si apoi "primarul Americii", dupa atentatele din 11 septembrie 2001, inainte de a conduce o societate de consiliere in securitate cibernetica.Giuliani isi va "impartasi expertiza" in "probleme de securitate", potrivit acestui comunicat."Amenintarea majora" care este reprezentata de atacurile informatice necesita "contributia sectorului privat" iar Giuliani va "lansa acest proces", adauga textul citat.Numele lui Giuliani a circulat o perioada ca posibil secretar de Stat, post care a revenit pana la urma fostului presedinte al ExxonMobil, Rex Tillerson.