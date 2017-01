China adauga 6 ani la razboiul impotriva Japoniei, in manualele de istorie

Generatii intregi de chinezi au in memorie "Razboiul de rezistenta de 8 ani impotriva agresiunii japoneze", iar o serie de imnuri revolutionare evoca anii sangerosi din perioada 1937 - 1945.Acum, insa, razboiul capata un nou nume si este extins.Potrivit deciziei, al doilea razboi chino-nipon este descris ca incepand in 1931, cand armata imperiala japoneza a invadat Manciuria. Pana acum, inceputul razboiului era considerat anul 1937, respectiv incidentul de la Podul Marco Polo, o confruntare intre fortele japoneze si trupele chinezesti de-a lungul unei cai ferate la sud-vest de Beijing.Ministerul chinez al Educatiei a precizat ca decizia de a adauga sase ani razboiului are drept scop promovarea educatiei patriotice si sublinierea "rolului central" jucat de partidul Comunist in rezistenta impotriva fascismului japonez, inaintea celui de-al Doilea Razboi MondialPresedintele Xi a promovat in ultimii ani un rol mai proeminent al partidului Comunist si al realizarilor sale in al Doilea Razboi Mondial, desi numerosi istorici considera ca nationalistii chinezi, si nu comunistii, au dus greul razboiului.