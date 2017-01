Presedintele Bulgariei se teme de o posibila reimpartire a sferelor de influenta intre SUA si Rusia

Seful statului bulgar a facut o paralela cu Congresul de la Berlin din anul 1878 si cu intelegerea incheiata inaintea acelei reuniuni intre Rusia si Austro-Ungaria prin care acestea si-au impartit sferele de influenta in Balcani."Nu sunt impotriva dezghetarii relatiilor, m-as bucura daca Rusia si SUA ar avea relatii constructive si principiale bazate pe principiile pe care dorim sa le vedem in secolul XXI: domnia legii, nu domnia fortei si a intereselor", a mentionat presedintele aflat la finalul mandatului."Exista tari, inclusiv Bulgaria si statele membre ale UE, care cred in domnia legii. Dar alte tari, inclusiv Rusia, se bazeaza pe forta. Parti ale Ucrainei au fost ocupate si anexate. Acest lucru li s-ar putea intampla si altor tari si nu trebuie sa-l permitem", a indicat presedintele Plevneliev, care va fi inlocuit peste zece zile de castigatorul alegerilor din luna noiembrie, generalul Rumen Radev, fostul comandant al fortelor aeriene bulgare. In timpul campaniei electorale, acesta din urma s-a aratat ingaduitor fata de actiunea Rusiei de anexare a Crimeii si a sustinut relaxarea sanctiunilor occidentale impuse Moscovei.