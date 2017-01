O brigada blindata americana a ajuns in Polonia

Prezenta prin rotatie a acestei unitati in Polonia, dar si in tarile baltice, Ungaria, Romania si Bulgaria, are ca scop, potrivit NATP, sa intareasca securitatea in regiunea, dar este denuntata de Rusia.Convoiul, format din 24 de vehicule blindate Humvee si zece camioane, a fost primit la granita germano-polona de soldatii polonezi.El face parte din primul transport de soldati americani si de material militar greu, sosit in Europa de est in cadrul operatiunii "Atlantic Resolve", decisa de presedintele Barack Obama."Consideram acest lucru drept o amenintare impotriva noastra", a reactionat imediat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov."Este vorba de o operatiune care ne ameninta interesele, securitatea noastra", a spus el. Fara a cita Statele Unite, acesta a criticat faptul ca "tari terte isi intaresc prezenta militara la granitele noastre in Europa. Nici macar nu este o tara europeana", a spus el.Operatiunea are loc cu o saptamana inainte de preluarea puterii de catre Donald Trump, care pledeaza pentru o apropiere fata de Moscova.Cartierul general al brigazii este la Zagan, in vestul Poloniei, unde o ceremonie oficiala va avea loc sambata. Brigada va ajunge la 3.500 de soldati, 87 de tancuri Abrams si peste 550 de vehicule blindate transportoare.