Duma ruseasca a votat pentru dezincriminarea batailor administrate in familie. Initiatoare: Legea actuala submineaza “dreptul” parintilor de a-si bate copiii

Legea scoate din codul penal al Rusiei “bataia din cadrul familiilor”, aceasta devenind o incalcare administrativa. Acuzatii penale pot fi aduse doar daca bataile din familie au loc mai mult de o data pe an.Campania pentru adoptarea acestui proiect de lege a fost condusa de o femeie, parlamentarul ultraconservator Yelena Mizulina.Ea este deja celebra dupa ce a facut lobby cu succes pentru controversata lege impotriva “propagandei gay”, adoptata in unanimitate de Duma de stat in urma cu circa trei ani si jumatate.Mizulina a inceput campania sa in privinta violentei domestice in iulie 2016, cand Vladimir Putin a dezincriminat alte forme de agresiune si bataie care nu cauzeaza rani corporale.Yelena Mizulina a sustinut ca a defini bataia din cadrul familiilor este “anti-familie” si afirma ca legea submineaza “dreptul” parintilor de a-si bate copii.“Pedepsele (penale) nu pot contrazice sistemul de valori al societatii. In cultura traditionala a familiei rusesti relatiile parinte-copil sunt construite de pe autoritatea puterii parintilor (…) Legile ar trebui sa sprijine aceasta traditie de familie”, a spus Mizulina intr-un discurs inainte de votul de miercuri din Duma ruseasca.Potrivit statisticilor guvernului rus, 40% dintre infractiunile violente sunt comise in cadrul familiilor. Circa 36.000 de femei sunt batute zilnic in Rusia.